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Пожары стали причиной введения режима ЧС в лесах Свердловской области

Происшествия
Пожары стали причиной введения режима ЧС в лесах Свердловской области

В лесах Свердловской области зарегистрированы пожары. В связи с горением на территории введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Жители Новосибирска накануне заметили густой смог над городом. В пресс-центре мэрии сообщили, что причиной высокой задымленности стали крупные природные лесные пожары в соседних Омской и Тюменской областях. Скапливанию продуктов горения в воздухе способствует полный штиль.

При этом соседствующие с Новосибирском мусорные полигоны продолжают функционировать в обычном режиме. На их территории очагов возгорания не выявлено.
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