Пожары стали причиной введения режима ЧС в лесах Свердловской области

В лесах Свердловской области зарегистрированы пожары. В связи с горением на территории введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил замначальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.