Аргентинский художник украшает улицы городов портретами футболистов

В городах Аргентины стали появляться огромные рисунки с изображением игроков национальной сборной по футболу. Местным жителям настолько понравились работы, что они стали называть улицы и перекрестки в их честь.
Огромные уличные картины созданы руками местного художника Максимилиано Баньяско. Автор портретов сперва тщательно размечает будущее полотно — большую пустую стену на перекрестке, после чего, держа в руках эскиз, начинает рисовать баллонами с краской.
«Мои рисунки — это часть Аргентины, они для народа. И мне нравится, что люди стали называть места в их честь. Эту улицу в Сан-Фернандо назвали «угол Месси» или «угол чемпионов мира», — рассказал автор картины.
Максимилиано вспомнил еще одну свою работу, которая дала новое название целой улице города.
«Если говорить про мою работу в районе Вилья Пуэйрредоне, то люди назвали этот перекресток «угол Месси и Марадоны», а когда я рисовал Диего в Италии, они буквально переименовали улицу в «Диего Армандо Марадоны», — отметил художник.
В Аргентине очень трепетное отношение в футболу, поэтому в стране Диего Марадона и Лионель Месси — национальные герои. Особенная волна поддержки национальной сборной поднялась после победы команды на Чемпионате мира в 2022 году.