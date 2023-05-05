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СКР будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа

Происшествия
СКР будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемых в нападении на баскетболиста Шведа

Следственный комитет РФ будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения трем фигурантам уголовного дела, которых обвиняют в нападении на баскетболиста Алексея Шведа. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о трех мужчинах 2003, 2005 годов рождения, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Следствие будет ходатайствовать 5 мая об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что на спортсмена в Москве напала группа лиц. Получивший травмы баскетболист был госпитализирован в столичную больницу. Позже подозреваемым предъявили обвинение.
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