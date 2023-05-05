Барнаульского газовщика осудили за халатность, повлекшую смерть человека

Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», следствие установило, что днем 30 января 2021 года супружеская пара, живущая в доме в переулке Ядринцева, 129, обнаружила неполадки в газовом оборудовании на кухне и вызвала аварийщиков. Но мастер не стал устранять неисправности газового баллона и заменять его, а предложил пожилому мужчине самому заняться заменой неисправного баллона на исправный.