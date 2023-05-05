Барнаульского газовщика осудили за халатность, повлекшую смерть человека

Суд в Барнауле признал виновным в ненадлежащем оказании услуг мастера аварийной газовой службы, из-за которого погиб пожилой мужчина и получила сильнейший ожог его супруга. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Как пишет информационно-аналитический портал «ЧС Инфо», следствие установило, что днем 30 января 2021 года супружеская пара, живущая в доме в переулке Ядринцева, 129, обнаружила неполадки в газовом оборудовании на кухне и вызвала аварийщиков. Но мастер не стал устранять неисправности газового баллона и заменять его, а предложил пожилому мужчине самому заняться заменой неисправного баллона на исправный.
Когда хозяин дома попытался самостоятельно произвести замену баллонов, случилась утечка газа и его воспламенение, в результате которого, пенсионер погиб, а его 72-летняя супруга получила термический ожог II-III степени 40% поверхности тела, сообщили в СКР.
В итоге суд приговорил газовщика к наказанию в виде четырех лет принудительных работ и к выплате пострадавшей даме в качестве моральной компенсации свыше 4 млн рублей, добавили в пресс-службе ведомства.