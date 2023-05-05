Губернатор Василий Голубев сообщил о проведении парада Победы в регионе только в Ростове-на-Дону

В пятницу, 5 мая, стало известно о том, что в Ростовской области военный парад, запланированный на 9 мая, пройдет только в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В обращении к «уважаемым землякам» политик заявил, что парад в честь Дня Победы состоится лишь в административном центре Ростовской области. Аналогичное запланированное мероприятие было отменено в Новочеркасске. Губернатор отметил, что это было решением военных.
До атак БПЛА на Кремль Голубев отмечал, что парад пройдет в двух городах. Правда, уже тогда губернатор подчеркивал, что празднование Дня Победы состоится с минимальным количеством крупных мероприятий.
Ранее стало известно о том, что власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли решение вместо парадов в День Победы провести в новых регионах России онлайн-акции и спектакли в социальных сетях.