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Губернатор Василий Голубев сообщил о проведении парада Победы в регионе только в Ростове-на-Дону

Общество
Губернатор Василий Голубев сообщил о проведении парада Победы в регионе только в Ростове-на-Дону

В пятницу, 5 мая, стало известно о том, что в Ростовской области военный парад, запланированный на 9 мая, пройдет только в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В обращении к «уважаемым землякам» политик заявил, что парад в честь Дня Победы состоится лишь в административном центре Ростовской области. Аналогичное запланированное мероприятие было отменено в Новочеркасске. Губернатор отметил, что это было решением военных.

До атак БПЛА на Кремль Голубев отмечал, что парад пройдет в двух городах. Правда, уже тогда губернатор подчеркивал, что празднование Дня Победы состоится с минимальным количеством крупных мероприятий.

Ранее стало известно о том, что власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приняли решение вместо парадов в День Победы провести в новых регионах России онлайн-акции и спектакли в социальных сетях.
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