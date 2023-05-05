Пользователи Сети обвинили Зеленского в намерении превратить Европу в пепел на фоне его слов о «плохих новостях» для россиян

Слова президента Украины Владимира Зеленского, что россиянам стоит готовиться к «плохим новостям» после его международных поездок, возмутили пользователей социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ).
Часть пользователей отметила, что украинский лидер наконец показал свое истинное лицо. Один из комментаторов заявил, что Зеленского необходимо подтолкнуть к заключению мирного договора.
«Зеленский хочет превратить в пепел и Европу», — отметил еще один читатель.
Владимир Зеленский побывал в Финляндии и Нидерландах 3 и 4 мая. Также он посетил Международный уголовный суд в Гааге и выступил с речью «Нет мира без справедливости для Украины».