Природа против чиновников: в Петербурге снег борется с пылью

Начало мая ознаменовалось в Петербурге холодной погодой, а 5 мая выпал самый настоящий снег. Такое явление встречается в городе на Неве, расположенном далеко не в южных и даже не средних широтах. Снегопады бывают и в июне.
Насторожились автомобилисты, успевшие поменять зимнюю резину на летнюю, особенно памятуя о том, как городские власти «убирали» проезжие части зимой.
А вот многие пешеходы отметили положительный эффект от снежного ненастья. Дело в том, что администрация Петербурга махнула рукой не только на уборку снега, но и на мусор, пыль, разного рода опасные отходы, что накапливаются в самых неожиданных местах, в том числе и вблизи детских площадок.
Снегопад хоть как-то решил проблему пыли, многие петербуржцы, особенно, аллергики, астматики отметили, что дышать стало легче.
Вот так природа работает за чиновников, невольно взяв на себя часть их функций. А сами они только и делают, что уповают на природные силы, смену времен года. А зачем, снег-то убирать — все равно придет весна и все растает! А грязь смоют вешние воды. Такое впечатление, что питерские чинуши — это некие язычники или сектанты, исповедующие культ природы.
Подобно первобытным людям, они полностью зависят от природы, потому и поклоняются ей. Но она что-то не особо и внемлет мольбам. То «аномальные» снегопады подкинет, то заморозки с гололедом. Видимо, прогневали они свое божество своим же ничего неделанием, напрочь забыв, что надеясь на высшие силы и самому неплохо бы не плошать.
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