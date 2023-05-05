Природа против чиновников: в Петербурге снег борется с пылью

Вот так природа работает за чиновников, невольно взяв на себя часть их функций. А сами они только и делают, что уповают на природные силы, смену времен года. А зачем, снег-то убирать — все равно придет весна и все растает! А грязь смоют вешние воды. Такое впечатление, что питерские чинуши — это некие язычники или сектанты, исповедующие культ природы.