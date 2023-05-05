Актриса Алина Покровская рассказала о настроении российских военнослужащих в зоне СВО

Народная артистка Российской Федерации Алина Покровская в беседе с телевизионным ведущим Борисом Корчевниковым подчеркнула отсутствие в зоне специальной военной операции на Украине печали и уныния у бойцов Вооруженных сил России.
В эфире программы «Жизнь и судьба» актриса вспоминает рассказы ее коллег, которые проводили на фронте поддерживающие концерты, о настрое российских солдат. Более того, она добавила, что участники СВО «занимаются своим делом», к которому готовы, несмотря на страх и риск.
«Это вы здесь такие сильно печальные, а они совершенно по-другому настроены, потому что мы за них переживаем, а они занимаются своим делом. Это страшно, но это работа, каждодневная работа. И они ее хотят выполнять и выполняют хорошо», — отметила Покровская.
Ранее стало известно, как жители Томской области помогают соотечественникам, участвующим в спецоперации. Региональное отделение Народного фронта содействует в отправке личных машин в зону СВО.