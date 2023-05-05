Актриса Алина Покровская рассказала о настроении российских военнослужащих в зоне СВО

В эфире программы «Жизнь и судьба» актриса вспоминает рассказы ее коллег, которые проводили на фронте поддерживающие концерты, о настрое российских солдат. Более того, она добавила, что участники СВО «занимаются своим делом», к которому готовы, несмотря на страх и риск.