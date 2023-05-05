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Японские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на острове Хонсю

Происшествия
Японские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на острове Хонсю

В центральной части острова Хонсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки.

По сообщению метеорологического управления страны, природное явление не приведет к возникновению цунами. Допускаются лишь незначительные изменения уровня воды у берегов Японского моря.

Эпицентр землетрясения прищелся на префектуру Исикава на полуострове Ното. Сейсмологи обнаружили, что очаг подземных толчков находился на глубине около десяти километров. По предварительной информации, из-за природного явления никто не пострадал.

Ранее землетрясение ощутили жители полуострова Камчатка. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 5,2.
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