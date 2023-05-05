«Официально обращаюсь»: Пригожин сообщил Генштабу и МО о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Однако спустя время «оркестр» попал в немилость «завистливых околовоенных бюрократов», что привело к «снарядному и кадровому голоду». По словам бизнесмена, сотрудники ЧВК «Вагнер» должны были к 9 Мая освободить Бахмут от ВСУ. Однако из-за ситуации с боеприпасами потери «музыкантов» растут в геометрической прогрессии.