«Официально обращаюсь»: Пригожин сообщил Генштабу и МО о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу РФ относительно ситуации в Бахмуте (Артемовске). Он сообщил о решении вывести бойцов «оркестра» из этого населенного пункта.
Евгений Пригожин рассказал, что «музыканты» в марте прошлого года вступили в бой с украинской армией и успешно продвигались вперед, освобождая города Донбасса от нацистов. После взятия Попасной и неудач Минобороны бойцы ЧВК «Вагнер» решили проводить операцию «бахмутская мясорубка».
Однако спустя время «оркестр» попал в немилость «завистливых околовоенных бюрократов», что привело к «снарядному и кадровому голоду». По словам бизнесмена, сотрудники ЧВК «Вагнер» должны были к 9 Мая освободить Бахмут от ВСУ. Однако из-за ситуации с боеприпасами потери «музыкантов» растут в геометрической прогрессии.
«Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Но если по причине вашей мелкой зависти вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута – это ваши проблемы», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Основатель «оркестра» подчеркнул, что обращается открыто, так как ранее ни одно его письмо не было рассмотрено. Пригожин призвал начальника Генштаба Валерия Герасимова подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций в Бахмуте войскам МО.
«До 9 числа, несмотря на то, что боеприпасы у нас практически закончились, мы останемся в Бахмуте, чтобы в этот священный праздник для всего народа России, не посрамить блеск русского оружия, а затем мы выйдем в тыловые лагеря после 400 дней ежедневной тяжелой работы», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что «музыканты» залижут свои раны, и когда страна будет в опасности — снова встанут на ее защиту.
Накануне Евгений Пригожин записал видеообращение к Генштабу и Минобороны, в котором показал суточные потери личного состава ЧВК «Вагнер» в Бахмуте из-за недостатка снарядов. По его словам, погибших могло быть в пять раз меньше.