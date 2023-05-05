Правоохранители впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам Петербурга. Об этом сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по региону Вячеслав Степченко.
Производство открыли по результатам рейда, который провели полицейские Центрального района Северной столицы. В течение недели стражи порядка проверяли объявления об экскурсиях по крышам в историческом центре города на Неве. В результате около 20 экскурсоводов были доставлены в полицию, где их привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
Также было установлено, что указанный вид досуга не обеспечивает безопасность участников экскурсий. Материалы полицейской проверки были направлены в следственные органы. В отношении организаторов нелегальных экскурсий было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Правоохранители ищут тех, кто основал этот незаконный бизнес в Петербурге.
Ранее сообщалось, что полиция накрыла нелегальный «руферный» бизнес в Северной столице. Любители экстремальных развлечений промышляли на Невском и Лиговском проспектах, а также на улицах Рубинштейна и Пушкинской.