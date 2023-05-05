Правоохранители впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам Петербурга

Производство открыли по результатам рейда, который провели полицейские Центрального района Северной столицы. В течение недели стражи порядка проверяли объявления об экскурсиях по крышам в историческом центре города на Неве. В результате около 20 экскурсоводов были доставлены в полицию, где их привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.