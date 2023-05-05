Странами-лидерами по профициту торговли с Россией в 2022 году стали ЕС, Турция, Китай и Индия

Самый высокий показатель профицита у РФ сложился со странами ЕС — он преодолел порог в 137 млрд долларов, сообщает РБК.
По данным издания, аномальный торговый профицит сложился между Россией и Индией. В сравнении с 2021 годом, в 2022 показатель увеличился в 6,4 раза и достиг 31,8 млрд долларов. Эксперты связывают это с тем, что экспорт российской нефти в прошлом году был существенно перенаправлен из ЕС в Индию.
В торговых отношениях с другими странами подобной аномальной тенденции замечено не было. С ЕС профицит составил 137,8 млрд долларов, с Турцией и Китаем — 49,5 млрд и 38 млрд долларов соответственно. С США показатель достиг отметки в 13,3 млрд долларов. Эксперты уверены, что по итогам 2023 года ситуация изменится, потому что экспорт в Европу сократится и переориентируется на страны Азии.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия в 2023 году планирует перенаправить более 60% экспорта в Азию, вместо Европы. Таким образом более 140 млн тонн продукции будет отправлено на азиатский рынок.