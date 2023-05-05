Странами-лидерами по профициту торговли с Россией в 2022 году стали ЕС, Турция, Китай и Индия

В торговых отношениях с другими странами подобной аномальной тенденции замечено не было. С ЕС профицит составил 137,8 млрд долларов, с Турцией и Китаем — 49,5 млрд и 38 млрд долларов соответственно. С США показатель достиг отметки в 13,3 млрд долларов. Эксперты уверены, что по итогам 2023 года ситуация изменится, потому что экспорт в Европу сократится и переориентируется на страны Азии.