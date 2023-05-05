Актриса театра «Лицедеи» Снежана Прудько потеряла сознание во время выступления на сцене и ударилась головой

Актриса петербургского театра «Лицедеи» Снежана Прудько потеряла сознание прямо во время спектакля. Артистке вызвали скорую помощь, сообщает телеканал «78» в своем Telegram-канале.
Прудько потеряла сознание на сцене родного театра, упала и ударилась головой. Медицинские работники доставили актрису в Мариинскую больницу, где выяснилось, что артистка при падении повредила еще и плечо. После осмотра врачи приняли решение отпустить ее.
Ранее появилась информация, что певицу Наталию Власову после потери сознания на московском корпоративе госпитализировали с сердечной недостаточностью. За несколько часов до мероприятия 44-летняя артистка жаловалась на плохое самочувствие, но отменять выступление не стала.