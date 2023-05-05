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Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал сказочной ситуацию, в которой Россию победят и она смирится с этим

Политика
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал сказочной ситуацию, в которой Россию победят и она смирится с этим

Только в сказке возможна ситуация, при которой Россия будет побеждена и смирится со своим поражением. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, очень наивно предполагать, что русские будут спокойно смотреть, как ломают их политическую систему, покушаются на их президента и устраивают атаку дронов над Красной площадь. Орбан подчеркнул, что верить в то, что Россия смирится со своим военным поражением может только ребенок.

«Так в сказке бывает, в реальности нет», — сказал премьер.

Накануне Виктор Орбан сравнил либерализм с вирусом, а также выступил с критикой ЛГБТ и мигрантов. По мнению политика, либеральная повестка приводит к деградации наций.
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