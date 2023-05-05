Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал сказочной ситуацию, в которой Россию победят и она смирится с этим

По словам политика, очень наивно предполагать, что русские будут спокойно смотреть, как ломают их политическую систему, покушаются на их президента и устраивают атаку дронов над Красной площадь. Орбан подчеркнул, что верить в то, что Россия смирится со своим военным поражением может только ребенок.