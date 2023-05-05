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Каршеринг не будет работать в центре Москвы до 10 мая

Общество
Каршеринг не будет работать в центре Москвы до 10 мая

Работу каршеринга ограничат в центре Москвы до 10 мая. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. Такая инициатива связана с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, пояснили в дептрансе.

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города могут наблюдаться кратковременные ограничения в доступе к сервисам <...> самокатов», – добавили в сообщении.

Прежде синоптик Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая будет в Москве 9 мая. В День победы осадков не ожидается, указал эксперт.
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