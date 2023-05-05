Митрополит Запорожский Лука заявил о стремлении Киева превратить Украину в католическую страну

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время беседы с журналистами сербского издания «Pouke» высказался об истинном отношении Украинской грекокатолической церкви к УПЦ.
По словам Луки, грекокатолики хотят, чтобы Киев официально запретил Украинскую православную церковь. Митрополит открыто называет действия украинских властей в отношении УПЦ «зачисткой канонического православия».
Лука считает, что именно униаты пролоббировали обращение властей к патриарху Константинопольскому с призывом о даровании томоса. А близкие к ним политики инициировали создание ряда законопроектов, направленных на ослабление и ликвидацию УПЦ. Основной целью антиправославной политики Киева, по мнению священнослужителя, является превращение Украины в католическую страну.
Ранее украинский депутат Артем Дмитрук выступил против законов о запрете канонической Украинской православной церкви, которая сотрудничает с московским патриархатом.