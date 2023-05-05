Митрополит Запорожский Лука заявил о стремлении Киева превратить Украину в католическую страну

Лука считает, что именно униаты пролоббировали обращение властей к патриарху Константинопольскому с призывом о даровании томоса. А близкие к ним политики инициировали создание ряда законопроектов, направленных на ослабление и ликвидацию УПЦ. Основной целью антиправославной политики Киева, по мнению священнослужителя, является превращение Украины в католическую страну.