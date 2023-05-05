Житель Ростовской области нашел трехметровый дрон-разведчик в поле неподалеку от поселка Нижнедонской

По словам очевидца, все случилось в двух километрах от населенного пункта. На место ЧП оперативно прибыли силовики и изъяли БПЛА. Отмечается, что ширина аппарата составляет 75 сантиметров. СМИ пишет, что дрон прилетел с территории Украины и занимался наводкой на местную газораспределительную станцию. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало. Подробности инцидента уточняются.