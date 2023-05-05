Концерн Fortum выступил против передачи акций под временное управление в РФ

В компании отреагировали на ранее подписанный президентом Владимиром Путиным указ о введении ответных мер при изъятии средств российских активов за границей. Финский концерн отметил, что администрацию главы России уведомили о категорическом непринятии эдикта. В обращении добавили, что эти меры нарушают международные права. Fortum намерен осуществить действия для защиты собственности.