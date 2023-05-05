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Концерн Fortum выступил против передачи акций под временное управление в РФ

Экономика
Концерн Fortum выступил против передачи акций под временное управление в РФ

Финский концерн Fortum выразил несогласие с передачей акций под временное управление в России. Там указали, что это нарушает права инвесторов.

В компании отреагировали на ранее подписанный президентом Владимиром Путиным указ о введении ответных мер при изъятии средств российских активов за границей. Финский концерн отметил, что администрацию главы России уведомили о категорическом непринятии эдикта. В обращении добавили, что эти меры нарушают международные права. Fortum намерен осуществить действия для защиты собственности.

Ранее российский лидер подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Согласно содержанию документа, эта мера осуществляется в целях защиты национальных интересов, передает «Федерал Пресс».
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