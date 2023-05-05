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Новый пожар на Ильском НПЗ возник в результате самовоспламенения предыдущего очага после атаки дрона

Происшествия
Новый пожар на Ильском НПЗ возник в результате самовоспламенения предыдущего очага после атаки дрона

Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало воспламенения предыдущего очага огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

НПЗ Ильский загорелся утром 5 мая. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, однако был успешно ликвидирован. Предположительно, причиной возгорания стал предыдущий очаг пожара после атаки украинского дрона 4 мая.

Кадры последствий атаки беспилотного аппарата на Ильский НПЗ появились в Сети. Над заводом поднимается столб черного дыма. Также заметно открытое горение на объекте.
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