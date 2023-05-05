Телеведущий Отар Кушанашвили отметил «безобразнейший» уровень современных песен Аллы Пугачевой

В интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» он отметил, что современные композиции Пугачевой имеют «безобразный уровень». Кроме этого, журналист добавил, что находится в хороших отношениях с ее супругом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ).