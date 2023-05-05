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Телеведущий Отар Кушанашвили отметил «безобразнейший» уровень современных песен Аллы Пугачевой

Общество
Телеведущий Отар Кушанашвили отметил «безобразнейший» уровень современных песен Аллы Пугачевой

Во время разговора с блогером Аленой Жигаловой на тему звезд, которые уехали из России, скандальный журналист Отар Кушанашвили указал на наличие «миллиона» вопросов к певице Алле Пугачевой.

В интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» он отметил, что современные композиции Пугачевой имеют «безобразный уровень». Кроме этого, журналист добавил, что находится в хороших отношениях с ее супругом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ).

«Когда она вернулась на сцену — безобразнейшие песни, профанирующие великий уровень "Трех счастливых дней", песен из фильма Эльдара Рязанова, просто безобразный уровень», — заявил Кушанашвили.

Ранее актриса Яна Поплавская предположила, что Пугачева в скором времени разведется и вернется в Россию. По ее мнению, в России готовится почва для «всепрощения» певицы.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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