Телеведущий Отар Кушанашвили отметил «безобразнейший» уровень современных песен Аллы Пугачевой

Во время разговора с блогером Аленой Жигаловой на тему звезд, которые уехали из России, скандальный журналист Отар Кушанашвили указал на наличие «миллиона» вопросов к певице Алле Пугачевой.
В интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» он отметил, что современные композиции Пугачевой имеют «безобразный уровень». Кроме этого, журналист добавил, что находится в хороших отношениях с ее супругом Максимом Галкиным✱ (признан иноагентом в РФ).
«Когда она вернулась на сцену — безобразнейшие песни, профанирующие великий уровень "Трех счастливых дней", песен из фильма Эльдара Рязанова, просто безобразный уровень», — заявил Кушанашвили.
Ранее актриса Яна Поплавская предположила, что Пугачева в скором времени разведется и вернется в Россию. По ее мнению, в России готовится почва для «всепрощения» певицы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами