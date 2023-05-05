Больше 70% россиян планируют жить в старости только на пенсию

Эксперты отмечают, что далеко не все жители РФ инвестируют в будущее, в основном это происходит из-за недостаточных зарплат. При этом, если откладывать в среднем по девять тысяч рублей в месяц, накоплений хватит, чтобы приобрести квартиру в регионе и получать пассивный доход с ее аренды, пишет «Ямал-Медиа».