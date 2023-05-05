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Больше 70% россиян планируют жить в старости только на пенсию

Общество
Больше 70% россиян планируют жить в старости только на пенсию

Большинство россиян в старости рассчитывают жить на государственную пенсию. Такие выводы можно сделать из исследования СберНПФ.

Согласно опросу, 77% россиян после выхода на пенсию планируют жить только на выплаты от государства. При этом только каждый пятый человек делает сбережение на будущее.

Эксперты отмечают, что далеко не все жители РФ инвестируют в будущее, в основном это происходит из-за недостаточных зарплат. При этом, если откладывать в среднем по девять тысяч рублей в месяц, накоплений хватит, чтобы приобрести квартиру в регионе и получать пассивный доход с ее аренды, пишет «Ямал-Медиа».

Ранее директор юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал, как длинные майские праздники повлияют на аванс россиян.
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