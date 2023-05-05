Приостановившая работу в РФ японская сеть Uniqlo закроет большинство своих крупных точек в стране

До марта прошлого года в стране работало около 50 магазинов Uniqlo, а к началу января 2023 осталось только 27 торговых точек. На протяжении всего прошлого года бренд распродавал одежду на маркетплейсах, но бизнес все равно стал неприбыльным. Известно, что большую часть площадей в России займут российские компании Gloria Jeans и Lime.