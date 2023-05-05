Приостановившая работу в РФ японская сеть Uniqlo закроет большинство своих крупных точек в стране

Сеть одежды Uniqlo по итогам 2022 года получила более 10 млрд убытков на российском рынке, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что компания пока официально не заявляла об уходе из России, однако на рынке уверены, что процесс уже запущен. Приостановка работы весной 2022 года спровоцировала убытки в размере 10 млрд рублей.
До марта прошлого года в стране работало около 50 магазинов Uniqlo, а к началу января 2023 осталось только 27 торговых точек. На протяжении всего прошлого года бренд распродавал одежду на маркетплейсах, но бизнес все равно стал неприбыльным. Известно, что большую часть площадей в России займут российские компании Gloria Jeans и Lime.
Ранее стало известно, что магазины бренда Adidas могут быть перезапущены в новом формате в России. Специалисты уверены, что сделка по передаче бизнеса может завершиться уже летом этого года.