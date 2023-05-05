Жителя Выборга задержали по подозрению в убийстве приятеля, расчленении тела и сокрытии останков у Аннинских укреплений

Безработный житель Выборга был задержан правоохранителями по подозрению в убийстве своего знакомого с последующим расчленением. По информации издания, выборжец совершил преступление во время употребления алкоголя в компании жертвы. Перед произошедшим мужчины беседовали о невозвращенной задолженности.