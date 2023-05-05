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Жителя Выборга задержали по подозрению в убийстве приятеля, расчленении тела и сокрытии останков у Аннинских укреплений

Происшествия
Жителя Выборга задержали по подозрению в убийстве приятеля, расчленении тела и сокрытии останков у Аннинских укреплений

Подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, останки которого в феврале обнаружили у Аннинских укреплений, задержали в Выборге. Об этом пишет телеканал «78» в своем Telegram-канале.

Безработный житель Выборга был задержан правоохранителями по подозрению в убийстве своего знакомого с последующим расчленением. По информации издания, выборжец совершил преступление во время употребления алкоголя в компании жертвы. Перед произошедшим мужчины беседовали о невозвращенной задолженности.

Сообщается, что задержанный ударил знакомого поварским ножом, а затем разделил тело на фрагменты. Части трупа приятеля он поместил в пакеты и разнес по разным районам Выборга.

Ранее супругов из Ростова-на-Дону задержали по подозрению в убийстве и расчленении восьмимесячной дочери. Родители попытались скрыть убийство, сообщив о похищении девочки, но позже полицейские нашли останки ребенка.
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