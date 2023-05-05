«Такие удары должны быть систематическими»: политолог Лагин о ликвидации иностранных наемников в Лизуновке

По словам собеседника ФАН, чем чаще будут уничтожаться ПВР, перевалочные базы ВСУ, склады с вооружением, железнодорожные узлы и аэродромы, «тем быстрее будет приближаться победа». Этому способствуют хорошо спланированные и реализованные разведывательные мероприятия, и взаимодействие различных оборонных ведомств.