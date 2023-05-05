«Такие удары должны быть систематическими»: политолог Лагин о ликвидации иностранных наемников в Лизуновке

Россия должна систематически наносить удары по пунктам временного размещения личного состава ВСУ и прибывающих на территорию страны «гостей». Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политический аналитик Николай Лагин.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВКС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных инструкторов армии Украины в Черниговской области.
«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Лизуновка», — отметил офицер.
Помимо этого, подразделения группировки «Запад» ликвидировали на купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ и сорвали ротацию четырех подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки.
«В последнее время ВКС РФ демонстрируют прекрасную работу, нанося точечные удары по пунктам временного размещения украинских военных и прибывающих на территорию страны «гостей». Но подобные удары должны быть систематическими, они должны держать в постоянном напряжении противника, не оставляя шанса на то, чтобы те могли расслабиться», — отметил Лагин.
По словам собеседника ФАН, чем чаще будут уничтожаться ПВР, перевалочные базы ВСУ, склады с вооружением, железнодорожные узлы и аэродромы, «тем быстрее будет приближаться победа». Этому способствуют хорошо спланированные и реализованные разведывательные мероприятия, и взаимодействие различных оборонных ведомств.
«Первого числа ВКС России нанесли удар важнейшему транспортному узлу снабжения противника на Донбассе — городу Павлограду. Видеозаписи с мощным взрывов облетели все паблики и Telegram-каналы. Вот о такой работе я говорю, такие операции приближают мир», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что канадские инструкторы обучают украинских солдат технике ведения боя в городской среде.