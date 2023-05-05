Секрет в дровах: чем топить баню на даче, чтобы и пар был хорош, и баня на воздух не взлетела

В Союзе дачников рассказали, чем безопасно и хорошо можно натопить баню. Наверное, мало кто может представить настоящий загородный отдых без бани, где можно попариться и забыть о городской суете. Однако не любой вид древесины подойдет, чтобы растопить настоящую русскую баньку. Качество процедур зависит именно от дров.