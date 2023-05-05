Секрет в дровах: чем топить баню на даче, чтобы и пар был хорош, и баня на воздух не взлетела

В Союзе дачников рассказали, чем безопасно и хорошо можно натопить баню. Наверное, мало кто может представить настоящий загородный отдых без бани, где можно попариться и забыть о городской суете. Однако не любой вид древесины подойдет, чтобы растопить настоящую русскую баньку. Качество процедур зависит именно от дров.
По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, зачастую многие дачники не задумываясь покупают для растопки печи дрова из хвойных пород. Однако это ошибка.
«Самое оптимальное соотношение цены и качества — дрова из клена, вяза или березы. Ими можно быстро и хорошо растопить печь в бане. Если позволяют возможности, можно также использовать дуб, граб или ясень. Знаю, что многие садоводы выбирают хвою, но это большая ошибка: тополь, хвойные и плодовые деревья, кора молодого дуба имеют низкую теплопроводность», — объяснил собеседник ФАН.
Относительно растопочного материала, есть также ряд рекомендаций, касающихся безопасности для здоровья. Как рассказал Чаплин, для топки бани нельзя использовать старые доски, прогнившие бревна и окрашенную древесину. От них может быть характерный запах, а химикаты, попавшие в пар, однозначно не принесут пользу здоровью.
«После того, как только определились с дровами, приступаем к растопке. Кладем 4-5 скомканных листов бумаги, сверху размещаем прутья и дрова. Далее поджигаем бумагу и как только начнут воспламеняться щепки, закрываем дверцу печки. Через 15-20 минут можно подбросить дровишек. Периодически проверяйте кочергой состояние в печке и подкидывайте новых дров. На камни в самой бане можно вылить масло хвойных и запарить веники. Уже через 2 часа вы получите идеальную парную», — резюмировал парламентарий.
В заключение он также предупредил, что при растопке печи категорически нельзя использовать воспламеняющие жидкости. Такая попытка облегчить разведение огня может привести к самым печальным последствиям: пожару и ожогам.
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