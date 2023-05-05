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Власти Новосибирска объяснили густой смог над городом

Общество
Власти Новосибирска объяснили густой смог над городом

Пресс-центр мэрии Новосибирска распространил заявление в связи с большой задымленностью во многих районах города.

По информации пресс-центра мэрии, причиной повышенной задымленности воздуха над городом являются крупные природные лесные пожары в соседних регионах. Речь идет о возгораниях в Омской и Тюменской областях, сообщает sibkray.ru.

Скапливанию и концентрации продуктов горения в воздухе способствует полный штиль. Отмечается, что соседние с городом мусорные полигоны продолжают работать в штатном режиме, очагов возгорания на них не выявлено.
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