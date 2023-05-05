Концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового обмундирования для ВС РФ

Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для российской армии. Соответствующая информация следует из официального онлайн-ресурса компании.
Об этом стало известно 5 мая, в пятницу. В первую поставку обмундирования вошли летние и защищающие от влаги и ветра комплекты костюмов и фуражек, указывается в сообщении концерна. Форма исполнена в новой расцветке. Комплект изготовлен из материалов с улучшенными свойствами, подчеркивается на сайте.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за месяц потеряла более 15 тысяч военных. Подробности передает «ФедералПресс».