Десять тысяч семей в Подмосковье получили комплексную поддержку в рамках оказания помощи участникам СВО

Дети военнослужащих школьного возраста теперь смогут питаться, посещать кружки, секции, группы продленного дня в своих учебных заведениях, не отдавая за это деньги. Студентам колледжей Московской области тоже не нужно платить за обеды. Родственников малышей дошкольного возраста освободили от оплаты детского сада. Также они могут рассчитывать на внеочередное зачисление.