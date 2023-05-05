Десять тысяч семей в Подмосковье получили комплексную поддержку в рамках оказания помощи участникам СВО

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 5 мая заявил о том, что в Подмосковье удалось выстроить комплексную систему поддержки участников СВО и их родственников. Специалисты смогли оказать помощь более 10 тыс. семьям.
Государственный деятель отметил, что за помощью в оформлении социальной поддержки обратились около 1,9 тысяч человек. Еще 400 родственников участников СВО – за юридическими консультациями. Кроме этого, психологическая помощь бесплатно оказана 300 семьям.
Дети военнослужащих школьного возраста теперь смогут питаться, посещать кружки, секции, группы продленного дня в своих учебных заведениях, не отдавая за это деньги. Студентам колледжей Московской области тоже не нужно платить за обеды. Родственников малышей дошкольного возраста освободили от оплаты детского сада. Также они могут рассчитывать на внеочередное зачисление.
По словам Брынцалова, уже более 350 детей зачислены в детский сад без очереди. Более 4,3 тысяч детей бесплатно посещают дошкольные организации. Питанием удалось обеспечить около 5000 школьников. Секции и кружки бесплатно посещают примерно 1,6 тысяч детей.
Ранее в Приморском крае расширили меры поддержки для семей военных, участвующих в спецоперации. Несовершеннолетние дети погибших солдат ВС РФ смогут получить жилищные сертификаты.