Журналист Отар Кушанашвили назвал блогера Даню Милохина «глупым» и «бравирующим тупостью» парнем

Скандальный телеведущий Отар Кушанашвили, отвечая на вопрос журналистки Алены Жигаловой о покинувших Россию звездах, сравнил блогера Даню Милохина с Ромой Желудем, которому «пророчили большое будущее».
В интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» журналист назвал Милохина внушаемым и глупым юношей, которого поощряют его фанаты. Более того, по словам телевизионного ведущего, у блогера не будет «огромного будущего».
«Как многодетный отец, я бы не стал припоминать ему глупости, но здесь он не просто тупой, он бравирующий тупостью», — добавил Кушанашвили.
Ранее актриса Яна Поплавская была поражена высказываниями Милохина о своих поступках. По ее словам, онп всегда удивлялась людьми, которые считают себя кем-то важным, хотя таковыми не являются.