Мордовские силовики обнаружили на ферме схрон с оружием

В операции приняли участие сотрудники региональных УМВД, УФСИН и УФСБ. В итоге из схрона были изъяты три гранаты «РГД-33», пистолет «Вальтер», револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез, один взрыватель, 350 граммов тротила, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и почти 500 патронов калибра 7,62 мм, сообщают «Известия Мордовии».