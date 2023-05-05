Мордовские силовики обнаружили на ферме схрон с оружием

Внутри ангара на заброшенной ферме в поселке Соснова Зубово-Полянского района оказался схрон с оружием и боеприпасами.
В операции приняли участие сотрудники региональных УМВД, УФСИН и УФСБ. В итоге из схрона были изъяты три гранаты «РГД-33», пистолет «Вальтер», револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез, один взрыватель, 350 граммов тротила, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и почти 500 патронов калибра 7,62 мм, сообщают «Известия Мордовии».
Экспертиза подтвердила, что все найденные боеприпасы и оружие являются боевыми и пригодны для использования. Предполагается, что данный арсенал принадлежал участникам одной из незаконных преступных группировок. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.