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В Сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотника на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Происшествия
В Сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотника на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

После атаки беспилотного летательного аппарата на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в Сети появились кадры последствий. На них отчетливо видно, что образовалось задымление.

Очевидцы сняли на телефон, как с места происшествия в небо поднимается столб черного дыма. Также заметно открытое горение на объекте. Атаковавший НПЗ беспилотник был запущен Вооруженными силами Украины.

Ранее сообщалось, что атака на завод произошла 5 мая в районе 08:40. Перед этим жители поселка городского типа Ильский услышали свист. В результате работы дрона повредился воздушный охладитель компрессорной станции.
БПЛА всу Ильский НПЗ краснодарский край
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