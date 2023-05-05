В Сети опубликовали кадры последствий атаки беспилотника на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

После атаки беспилотного летательного аппарата на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае в Сети появились кадры последствий. На них отчетливо видно, что образовалось задымление.
Очевидцы сняли на телефон, как с места происшествия в небо поднимается столб черного дыма. Также заметно открытое горение на объекте. Атаковавший НПЗ беспилотник был запущен Вооруженными силами Украины.
Ранее сообщалось, что атака на завод произошла 5 мая в районе 08:40. Перед этим жители поселка городского типа Ильский услышали свист. В результате работы дрона повредился воздушный охладитель компрессорной станции.