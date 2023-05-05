Полицейские задержали в Москве иностранца, похитившего миллион рублей

Сотрудники отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержали в Москве 41-летнего выходца из ближнего зарубежья. Его подозревают в краже денег из квартиры дома в подмосковном дачном поселке Красково.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным правоохранителей, задержанный подобрал ключ к двери квартиры потерпевших и в ночное время незаконно зашел к ним в дом. О том, где были в это время жильцы, информации не поступало. Таким образом вор тщательно обыскал жилище, обнаружил тайник с денежными средствами и, стащив один миллион рублей, покинул место преступления.
Однако подмосковные полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий вскоре задержали преступника и заключили его под стражу. Злоумышленник, оказавшийся иностранным гражданином, признался в краже и пояснил, что все похищенные средства израсходовал на личные нужды. По данному факту в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).