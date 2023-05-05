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Спасатели локализовали пожар на площади 210 га у деревни Кулушево в Башкирии

Происшествия
Спасатели локализовали пожар на площади 210 га у деревни Кулушево в Башкирии

Сотрудникам МЧС удалось локализовать лесной пожар на площади 210 га в Учалинском районе республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Огонь охватил лес неподалеку от деревни Кулушево. Спасатели не допустили распространения пламени к населенным пунктам, локализовав его на площади 210 га. Также было остановлено распространение огня рядом с селом Кирябинское.

Для тушения привлечены: аэромобильная группировка, группа беспилотных авиационных систем, пожарно-спасательный вертолет, тяжелая лесо-пожарная техника. Сотрудники МЧС держат ситуацию на контроле. Ликвидация пожаров продолжается.

Стоит отметить, что пожарные службы продолжают борьбу с огнем в национальном парке «Зигальга» Челябинской области. Как пишет RT, к настоящему моменту площадь возгорания уже достигла около 100 га.
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