Спасатели пришли на помощь к запертой на балконе жительнице Благовещенска

Как пояснили в ведомстве, поступил сигнал о том, что жительница одной из городских многоэтажек попала в бедственное безвыходное положение. Она оказалась заперта на балконе своей квартиры на четвертом этаже и не может самостоятельно освободиться из этой ловушки, сообщает AmurInfo.