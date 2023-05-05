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Спасатели пришли на помощь к запертой на балконе жительнице Благовещенска

Происшествия
Спасатели пришли на помощь к запертой на балконе жительнице Благовещенска

Сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ провели операцию по спасению жительницы Благовещенска.

Как пояснили в ведомстве, поступил сигнал о том, что жительница одной из городских многоэтажек попала в бедственное безвыходное положение. Она оказалась заперта на балконе своей квартиры на четвертом этаже и не может самостоятельно освободиться из этой ловушки, сообщает AmurInfo.

Спасателям пришлось добираться до балкона с помощью пожарной автолестницы. Напуганная девушка объяснила, что дверь балкона неожиданно захлопнулась сама, а открыть снаружи ее никак не получалось.
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