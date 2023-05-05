Неаполитанский клуб «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу

Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» разошелся вничью с «Удинезе» в игре 33-го тура чемпионата Италии и досрочно стал победителем турнира.
Противостояние в Удине закончилось со счетом 1:1. У хозяев гол оформил словенский хавбек Санди Лордич, за гостей счет сравнял нигерийский голеадор Виктор Осимхен.
С первых минут матча в стартовом составе неаполитанцев вышел полузащитник Хвича Кварацхелия, ранее представляющий московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Для 22-летнего грузина это первый сезон в итальянской Серии А — за 29 встреч он забил 12 голов и отдал 10 голевых пасов.
«Наполи» набрал 80 очков в 33 турах и за пять игр до конца сезона стал недосягаемым в турнирной таблице. Команда главного наставника Лучано Спаллетти, который с 2009 по 2014 годы тренировал петербургский «Зенит», опережает идущий вторым римский «Лацио» на 16 очков.
Клуб из Неаполя всего в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии. В сезонах 1986/87 и 1989/90 неаполитанцам получить скудетто помог легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, в честь которого в 2020 году был назван родной стадион «Наполи».
Неудивительно, что именно лучшим бомбардиром итальянского чемпионата, которым на данный момент является Виктор Осимхен из «Наполи», хотят заменить покидающего французский «ПСЖ» Лионеля Месси, передает RT.