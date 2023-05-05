Неаполитанский клуб «Наполи» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу

Клуб из Неаполя всего в третий раз в своей истории стал чемпионом Италии. В сезонах 1986/87 и 1989/90 неаполитанцам получить скудетто помог легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, в честь которого в 2020 году был назван родной стадион «Наполи».