Ученые из США выяснили, что ежедневное употребление газировки увеличивает риск развития рака на 78%

Исследователи из университета Южной Каролины доказали негативное влияние частого употребления газированных напитков, сообщает «MedikForum».
Ученые на протяжении 18 лет изучали медицинские карты и анализы 90 тыс. женщин в постменопаузе. Таким образом они пытались найти взаимосвязь развития злокачественных опухолей с ежедневным употреблением газировки. Специалисты выяснили, что женщины, выпивающие сладкие напитки каждый день, были на 78% чаще подвержены развитию онкологии печени.
Исследователи объясняют это высоким содержанием сахара в газировке, который оказывает негативное влияние на печень. Специалисты порекомендовали заменить вредные напитки водой, кофе или чаем без сахара.
Ранее врач Александр Мясников назвал татуировки причиной развития онкологических заболеваний. Это связано с содержанием солей тяжелых металлов в краске.