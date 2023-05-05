Ученые из США выяснили, что ежедневное употребление газировки увеличивает риск развития рака на 78%

Ученые на протяжении 18 лет изучали медицинские карты и анализы 90 тыс. женщин в постменопаузе. Таким образом они пытались найти взаимосвязь развития злокачественных опухолей с ежедневным употреблением газировки. Специалисты выяснили, что женщины, выпивающие сладкие напитки каждый день, были на 78% чаще подвержены развитию онкологии печени.