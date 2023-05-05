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Ученые из США выяснили, что ежедневное употребление газировки увеличивает риск развития рака на 78%

Общество
Ученые из США выяснили, что ежедневное употребление газировки увеличивает риск развития рака на 78%

Исследователи из университета Южной Каролины доказали негативное влияние частого употребления газированных напитков, сообщает «MedikForum».

Ученые на протяжении 18 лет изучали медицинские карты и анализы 90 тыс. женщин в постменопаузе. Таким образом они пытались найти взаимосвязь развития злокачественных опухолей с ежедневным употреблением газировки. Специалисты выяснили, что женщины, выпивающие сладкие напитки каждый день, были на 78% чаще подвержены развитию онкологии печени.

Исследователи объясняют это высоким содержанием сахара в газировке, который оказывает негативное влияние на печень. Специалисты порекомендовали заменить вредные напитки водой, кофе или чаем без сахара.

Ранее врач Александр Мясников назвал татуировки причиной развития онкологических заболеваний. Это связано с содержанием солей тяжелых металлов в краске.
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