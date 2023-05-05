Почему даже жесткие санкции позволяют России пополнять ЗВР, расскажут в «Патриоте»

Малоизвестные компании занялись торговлей российским золотом, чтобы найти новых покупателей — получится? Выдача гражданства стран Европы за покупку в них жилья в скором времени может прекратиться на фоне быстрого роста цен на недвижимость и растущего недовольства населения? Доля малоимущих в России за 2022 год упала до нового минимума в 9,8 процента, с 1992 года ниже 10% не было — россияне богатеют?