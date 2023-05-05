Почему даже жесткие санкции позволяют России пополнять ЗВР, расскажут в «Патриоте»

Минфин России может возобновить закупку валюты в рамках бюджетного правила на фоне стабилизации рублевых доходов от продажи нефти. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет Bloomberg. По оценкам агентства, на предварительном этапе сумма закупок юаней составит в долларовом эквиваленте $200 миллионов.
Почему даже жесткие санкции позволяют России пополнять ЗВР? Глава Минфина Антон Силуанов говорит о сохранении дисбаланса между доходами и расходами бюджета? Мировые цены на нефть падают на 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 24 марта, что происходит, каков прогноз?
Малоизвестные компании занялись торговлей российским золотом, чтобы найти новых покупателей — получится? Выдача гражданства стран Европы за покупку в них жилья в скором времени может прекратиться на фоне быстрого роста цен на недвижимость и растущего недовольства населения? Доля малоимущих в России за 2022 год упала до нового минимума в 9,8 процента, с 1992 года ниже 10% не было — россияне богатеют?
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 79 рублей впервые с 4 апреля – будет опять 50? С января 2022 года КНР сократила свои позиции в US Treasuries на 17 процентов, это 174,4 миллиарда долларов — началось? Глава минфина США Джанет Йеллен предупредила, что Вашингтон к 1 июня исчерпает чрезвычайные меры из-за достижения потолка государственного долга ($31,4 трлн) — дефолт?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.
Брифинг пройдет 5 мая, в пятницу, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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