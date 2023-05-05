Участникам избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве предъявлено обвинение по статье о хулиганстве

Трем подозреваемым в избиении баскетболиста, призера Олимпийских игр и чемпиона Евролиги Алексея Шведа предъявили обвинения по статье о хулиганстве. Об этом рассказали в московской прокуратуре.
Следственные мероприятия по делу о причинении тяжкого вреда здоровью спортсмена продолжаются. Правоохранители разыскивают четвертого соучастника преступления.
МВД ранее опубликовало кадры допроса подозреваемых, которым теперь предъявлены обвинения. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части третьей статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Швед был доставлен в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой после драки вблизи московского ресторана. Сообщается, что причиной конфликта между нетрезвыми молодыми людьми и спортсменом могло стать замечание баскетболиста в адрес компании мужчин.