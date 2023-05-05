Участникам избиения баскетболиста Алексея Шведа в Москве предъявлено обвинение по статье о хулиганстве

Швед был доставлен в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой после драки вблизи московского ресторана. Сообщается, что причиной конфликта между нетрезвыми молодыми людьми и спортсменом могло стать замечание баскетболиста в адрес компании мужчин.