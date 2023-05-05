Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил за сохранение организации, несмотря на любые изменения

По словам Небензи, в конце прошлого века в ООН было много многосторонности, которая проявлялась в коллективном характере принятия решений. С течением времени это претерпело изменения. Постпред отметил, что предпринимаются попытки размыть межгосударственные основы ООН. Вместе с тем Небензя выступил за сохранение организации, вопреки изменениям, сообщает РИА Новости.