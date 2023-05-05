Постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил за сохранение организации, несмотря на любые изменения

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выступил за сохранение ООН при любых изменения. Он рассказал, что там поменялось почти все за несколько десятилетий.
По словам Небензи, в конце прошлого века в ООН было много многосторонности, которая проявлялась в коллективном характере принятия решений. С течением времени это претерпело изменения. Постпред отметил, что предпринимаются попытки размыть межгосударственные основы ООН. Вместе с тем Небензя выступил за сохранение организации, вопреки изменениям, сообщает РИА Новости.
Ранее постоянный представитель РФ заявил, что власти США никогда не согласятся перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Как передает RT, для этого необходимо согласие минимум двух третей стран.