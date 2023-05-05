СМИ сообщили об атаке украинского дрона на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотный летательный аппарат, запущенный ВСУ, снова атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел около 08:40 по местному времени. Очевидцы сообщают, что атаке предшествовал странный свист.
Украинский дрон повредил воздушный охладитель компрессорной станции НПЗ, после чего на площади 60 квадратных метров разгорелся пожар. Возгорание удалось быстро ликвидировать.
В результате атаки беспилотника образовалась дыра в бетоне. Спасатели разбирают завалы, информации о пострадавших не поступало.
Накануне украинский БПЛА уже совершил атаку на Ильский НПЗ. В результате огонь обхватил резервуары с нефтепродуктами. Для тушения пожара были привлечены сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники.