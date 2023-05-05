Телеведущий Отар Кушанашвили посочувствовал грузинам из-за миграции россиян в страну

Известный журналист Отар Кушанашвили в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» выразил непонимание в отношении переезда многих людей в Грузию. Он отметил, что эта страна гостеприимная, но «не резиновая».
В беседе с видеоблогером Аленой Жигаловой телеведущий подчеркнул, что понимает жителей Грузии, у которых «переполнилась чаша терпения». По его словам, в настоящий момент многие грузины начинают остро реагировать на приезжих в страну мигрантов.
«Грузия ожесточается по отношению к тем, кто приезжает туда, берет электросамокат и начинают ездить по тем мостовым, где великий Гия Канчели придумывал партитуры своих симфоний… И вдруг 400 тысяч жителей России хлынули туда, у грузинов стало переполняться терпение», — добавил Кушанашвили.
Кроме того, телевизионный ведущий отметил, что ему нравится жить в России. По его словам, он никогда «не снимется с места, где пустил корни» и ни в коем случае не уедет от своих детей.
Ранее стало известно, что грузинские власти планируют закрыть проезд для легковых автомобилей на КПП «Казбеги – Верхний Ларс» с 5 мая из-за предстоящих ремонтных работ на автодорогах.