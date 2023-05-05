Как цифровые тюрьмы на Западе превращаются в реальные, расскажут в «Патриоте»

В Ирландии правительство получило право отправлять граждан в тюрьму за то, что они обладают материалами, которые официальные лица сочтут «разжигающими ненависть», например, если критикуются трансгендеры или украинские неонацисты.
В США закон RESTRICT предполагает тюремное заключение до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов за доступ через VPN к веб-сайтам, занесенным в черный список. Британские законодатели пригрозили тюрьмой менеджерам соцсетей, которые недостаточно подвергают контент цензуре.
Можно ли утверждать, что Запад находится на пороге новой и гораздо более глубокой формы тоталитаризма, чем коммунизм или фашизм? Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН – но ведь лишат однажды? В Италии впервые созвали спецкомиссию для обсуждения быстрого (на 37%) роста цен на макароны — поможет?
Подготовку к коронации Карла III омрачил остров Ямайка, где пройдет референдум о выходе из-под власти монархии — конец империи? Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его правительство уже использовало на военную поддержку Украины €200 млн доходов от замороженных российских активов — как отвечать? Заход с нарративом о том, что Украина уже победила, так как Киевский режим сохранился, будет продвигаться США для заморозки конфликта?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Политические итоги недели» в эфире медиацентра «Патриот» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич.
Эфир состоится 5 мая, в пятницу, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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