Подготовку к коронации Карла III омрачил остров Ямайка, где пройдет референдум о выходе из-под власти монархии — конец империи? Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его правительство уже использовало на военную поддержку Украины €200 млн доходов от замороженных российских активов — как отвечать? Заход с нарративом о том, что Украина уже победила, так как Киевский режим сохранился, будет продвигаться США для заморозки конфликта?