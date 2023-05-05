Запрет на использование дронов в 40 регионах России может нанести отрасли убытки в 10 млрд рублей

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, введенный в 40 российских регионах на фоне атаки дрона на Кремль, может отбросить развитие рынка на пять лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По предварительным оценкам, потери от запрета БПЛА в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 миллиарда рублей, если они продлятся до конца года. Это объем недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, продающих услуги в сфере съемки с воздуха и мониторинга.
При этом генеральный директор компании «Флай Дрон» Никита Данило, полагает, что потери по всей стране могут превысить 10 миллиардов рублей. Поскольку тотальный запрет на полеты беспилотников мало эффективен для борьбы с нарушителями, эксперты предлагают проработать внедрение ответчиков для контроля маршрутов и экстренного прерывания полета дронов.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько. Как передает RT, он предложил ввести временный мораторий на использование БПЛА.