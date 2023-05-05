Запрет на использование дронов в 40 регионах России может нанести отрасли убытки в 10 млрд рублей

По предварительным оценкам, потери от запрета БПЛА в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 миллиарда рублей, если они продлятся до конца года. Это объем недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, продающих услуги в сфере съемки с воздуха и мониторинга.