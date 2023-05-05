Утро 5 мая началось для жителей Петербурга со снегопада

Утро пятницы, 5 мая, началось для жителей Санкт-Петербурга с выпадения снежных осадков. Петербуржцы оказались не готовы к такой погоде.
Снег выпал на городские улицы сразу в нескольких районах. Около метро «Дыбенко» осадки выпали хлопьями, но тут же таяли при соприкосновении с землей. Жители города, увидев необычное для мая природное явление, принялись снимать видео и делать фото на телефоны.
На станции метро «Беговая» ситуация сложилась немного иначе. На выходе из вестибюля, пассажиры заметили, что здесь снегопад не просто прошел без следа. Небольшой покров образовался на клумбах и газонах, а на асфальте появились лужи.
Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что арктическое вторжение в Северной столице достигнет пика. Однако он прогнозирует потепление перед Днем Победы.