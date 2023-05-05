Власти Хабаровска размещают портреты ветеранов вместо рекламы на баннерах

Операторы наружной рекламы и владельцы сооружений для объявлений бесплатно предоставили свои площади для размещения портретов. Пресс-служба учредителя ассоциации производителей Хабаровска «ОПОРА» Алексея Кирьянова заявила, что на территории города около тысячи подобных конструкций, не все они могут быть охвачены, однако будет задействовано как можно больше площадей.