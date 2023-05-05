Власти Хабаровска размещают портреты ветеранов вместо рекламы на баннерах

Администрация Хабаровска сообщила, что на месте рекламных плакатов в городе были размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишут «РИА Новости».
Операторы наружной рекламы и владельцы сооружений для объявлений бесплатно предоставили свои площади для размещения портретов. Пресс-служба учредителя ассоциации производителей Хабаровска «ОПОРА» Алексея Кирьянова заявила, что на территории города около тысячи подобных конструкций, не все они могут быть охвачены, однако будет задействовано как можно больше площадей.
Отмечено, что изготовлено около 100 баннеров, по шесть фотографий героев на каждой. Все плакаты будут выполнены в едином стиле с использованием атрибутики акции «Бессмертный полк». Портреты также будут транслироваться на видеоэкранах.
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