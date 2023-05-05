В московском хостеле обнаружили труп девушки

В центре Москвы в хостеле обнаружили труп 20-летней девушки и еще одну проживающую без сознания. Об этом сообщает LENTA.RU.
По поступившей информации, на теле девушки не было обнаружено следов телесных повреждений. Судмедэксперты сейчас устанавливают причины ее гибели. Дело взяла под контроль Басманная прокуратура столицы. Дополнительной информации про госпитализированную врачами девушку не поступало. Детали произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что спасатели выловили из Москвы-реки труп мужчины. Обнаружили его возле Большого Москворецкого Моста.