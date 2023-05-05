Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В московском хостеле обнаружили труп девушки

Происшествия
В московском хостеле обнаружили труп девушки

В центре Москвы в хостеле обнаружили труп 20-летней девушки и еще одну проживающую без сознания. Об этом сообщает LENTA.RU.

По поступившей информации, на теле девушки не было обнаружено следов телесных повреждений. Судмедэксперты сейчас устанавливают причины ее гибели. Дело взяла под контроль Басманная прокуратура столицы. Дополнительной информации про госпитализированную врачами девушку не поступало. Детали произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что спасатели выловили из Москвы-реки труп мужчины. Обнаружили его возле Большого Москворецкого Моста.
труп хостел московский хостел москва
Военкоры ФАН