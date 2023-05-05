В московском хостеле обнаружили труп девушки

По поступившей информации, на теле девушки не было обнаружено следов телесных повреждений. Судмедэксперты сейчас устанавливают причины ее гибели. Дело взяла под контроль Басманная прокуратура столицы. Дополнительной информации про госпитализированную врачами девушку не поступало. Детали произошедшего уточняются.