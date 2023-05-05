Политолог Блохин предсказал вероятность конфликта между США и Китаем

Политолог Константин Блохин считает, что вероятность вооруженного конфликта между США и Китаем существует, и может произойти «по щелчку пальца». Об этом сообщает сайт LENTA.RU.
Основной «отправной точкой» для столкновения Блохин называет Тихоокеанский регион, где территориальные споры не утихают.
«Более того, сейчас они могут использовать любой повод для начала столкновения», - заявил Блохин.
Китай, по мнению эксперта, маловероятно начнет противостояние, ведь с каждым годом его военная сила лишь наращивается, а западная убывает.
Взятый Вашингтоном курс на сдерживание Пекина и Москвы, и экспансия в сторону Востока в скором времени приведут мир к дисбалансу и нестабильности.
Ранее политолог Пантелеев сообщил, что расследование трагедии в Доме профсоюзов зашло не туда.