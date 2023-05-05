Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в Младеноваце террористическим актом

Глава Министерства внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал террористическим актом нападение со стрельбой в Младеноваце близ Белграда. Об этом пишет информационное агентство Tanjug.
Все специальные подразделения Министерства внутренних дел собраны для поиска нападавшего. К розыску были подключены специальная антитеррористическая группа, отряд быстрого реагирования и жандармерия. Также задействуется вертолетное подразделение и беспилотные летательные аппараты с приборами ночного видения.
Ранее сообщалось, что более 600 сотрудников правоохранительных органов Сербии участвуют в розыске подозреваемого в стрельбе на территории одной из школ. Инцидент произошел в селе Дубона муниципалитета Младеновац, злоумышленник продолжил стрельбу в населенном пункте Шепшин.