Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в Младеноваце террористическим актом

Все специальные подразделения Министерства внутренних дел собраны для поиска нападавшего. К розыску были подключены специальная антитеррористическая группа, отряд быстрого реагирования и жандармерия. Также задействуется вертолетное подразделение и беспилотные летательные аппараты с приборами ночного видения.