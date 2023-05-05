Блогер Блиновская прекратила продажу курсов

«Курсы успеха» блогера Елены Блиновской больше недоступны для покупки. Об этом сообщает SHOT.
По данным издания, блогер приказала остановить продажи своих курсов после возбуждения уголовного дела против нее. Это сделано, чтобы избежать изменения домашнего ареста на пребывание в следственном изоляторе.
Желающие могут попасть в «лист ожидания», однако сроки нигде не указаны. Отмечается, что на ее сайте и в социальных сетях не появлялось официальных сообщений о прекращении продаж. Кроме того, на некоторых старых семинарах забыли убрать кнопку оплаты.
Ранее СМИ сообщали, что во владениях мужа Блиновской оказались дома, земельные участки и элитный парк автомобилей. Все записанное на него имущество будет арестовано, если суд признает его соучастником преступлений.