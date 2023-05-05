Блогер Блиновская прекратила продажу курсов

Желающие могут попасть в «лист ожидания», однако сроки нигде не указаны. Отмечается, что на ее сайте и в социальных сетях не появлялось официальных сообщений о прекращении продаж. Кроме того, на некоторых старых семинарах забыли убрать кнопку оплаты.