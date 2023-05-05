МЧС: К борьбе с пожаром в Тюменской области привлечены самолет и три вертолета

Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщило, что в Тюменском районе продолжается защита населенных пунктов от огня и ликвидация пламени. Об этом рассказали в ведомстве.
Отмечается, что для ускорения борьбы с огнем к тушению пожара были привлечены самолет Ил-76 МЧС России и три вертолета: два МИ-8 и один МИ-26. Также проводится дополнительная опашка поселков.
Ранее сообщалось, что огнеборцам удалось остановить распространение пламени в населенном пункте Успенка Тюменской области. Губернатор региона дал обещание хозяевам пострадавших домов организовать встречу пятого мая для оценки нанесенного ущерба собственности с целью оказания помощи в дальнейшем.